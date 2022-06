Guerre en Ukraine : sortir les stocks de céréales d'Odessa, une opération particulièrement délicate

L'Ukraine est l'un des premiers producteurs de céréales au monde, mais les exportations sont paralysées depuis le début de l'invasion russe le 24 février, ce qui fait craindre une crise alimentaire mondiale et notamment une famine en Afrique. La France a proposé son aide pour faire sortir les millions de tonnes de céréales du port d'Odessa. Une opération particulièrement délicate.



Pour accéder au port d'Odessa en toute sécurité, il faut que les Ukrainiens déminent le passage en Mer Noire ou indiquent aux navires céréaliers le corridor maritime à emprunter sans danger. De même, il faut des navires qui acceptent la mission et puis des compagnies d'assurance qui s'engagent à assurer ce transport plus que risqué.

La Turquie doit autoriser le passage du détroit du Bosphore. Et puis, il y a les demandes des Russes, qui voudraient inspecter chaque navire pour s'assurer que les Ukrainiens n'en profitent pas pour amener de nouvelles armes sur terre. Une revendication à laquelle refuse de céder la France, a assuré vendredi l'Élysée.

Enfin en bout de chaîne, qui va acheter ces céréales ? Et à quel prix ? Les Chinois vont-ils en profiter pour acquérir du blé ou de l'orge à prix bradés aux dépens des Africains ? Ces sujets sont entre les mains des Nations unies, aux commandes dans ce dossier.

