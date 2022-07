Exportation de céréales : que contient l'accord entre la Russie et l'Ukraine annoncé par la Turquie ?

Malgré la guerre, Moscou devrait signer un accord avec Kiev à Istanbul sur l'importation des céréales dans l'après midi du vendredi 22 juillet. Il permettra l'exportation des 27 millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens.

Kief a obtenu que ce soient ses navires militaires qui escortent les convois maritimes jusque dans les eaux internationales de la mer noire. Les rotations des bateaux seront, elles, gérées depuis Istanbul (Turquie).

Quant aux cargaisons, elles seront contrôlées au départ et à l'arrivée par des équipes internationales afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'armes à bord, comme l'a exigé la Russie. Moscou a aussi obtenu l'allègement de certaines sanctions occidentales sur le transfert financier, notamment dans le but d'exporter ses céréales et ses engrais.

Un chantage assumé par la Russie

Vladimir Poutine compte sur la lassitude de l'Europe sur les désaccords à propos des matières premières et du gaz. Jeudi 21 juillet, le ministre hongrois des Affaires étrangères était à Moscou pour négocier des livraisons de gaz supplémentaires. L'Espagne et le Portugal, eux, ont clairement dit ne pas vouloir réduire de 15% leur consommation de gaz comme le prévoit le plan de Bruxelles. Ce sont des petits signes qui montrent que l'unité européenne devient chaque jour un petit peu plus fragile.

