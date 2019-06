publié le 29/06/2019 à 10:40

Dix-neuf des vingt membres du G20 sans les Etats-Unis ont réaffirmé samedi à Osaka au Japon leur engagement pour "la mise en oeuvre complète" de l'accord signé en 2015 à Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique.

Les signataires s'accordent sur "l'irréversibilité" de cette entente, dans une déclaration finale rédigée en des termes similaires à ceux publiés à l'issue du G20 de l'an dernier mais obtenue avec difficulté face à l'opposition de Washington.

"On a évité de reculer (...) mais nous devons aller beaucoup plus loin (...) et nous mettrons toute notre énergie pour aller plus loin", a déclaré Emmanuel Macron lors de son discours en clôture du sommet.

Accord UE-Mercosur

Mais le président de la République s'est félicité de l'accord signé entre les pays de l'Union européenne et ceux du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay). Un traité de libre-échange touchant près de 770 millions de consommateurs, qu'ils négociaient depuis 20 ans.

Cet accord permettra d'éliminer de nombreux droits de douane entre les deux parties au niveau industriel et agricole, mais concerne aussi les services, les marchés publics, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires et la propriété intellectuelle.

Trêve sino-américaine

Toujours sur le plan économique, les États-Unis et la Chine ont signé une trêve commerciale. Selon l'agence officielle chinoise Xinhua, les négociations, qui avaient été brutalement interrompues en mai, vont reprendre et Washington a levé sa menace d'imposer de nouvelles taxes à l'importation, qui auraient frappé la totalité des plus de 500 milliards de dollars de biens chinois achetés chaque année par les États-Unis.



"Nous avons eu une très bonne rencontre avec le président Xi, je dirais même excellente", a commenté Donald Trump. Le président américain a par ailleurs proposé de rencontrer le dirigeant coréen Kim Jong Un à la frontière entre les deux Corées.



Enfin Donald Trump a loué samedi le "travail extraordinaire" du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, ignorant les questions répétées sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

> Une lettre d'Amérique : le show, l'une des clés de la victoire de Trump Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL Originals | Date : 18/06/2019