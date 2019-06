publié le 27/06/2019 à 07:55

Deuxième jour de visite au Japon pour Emmanuel Macron. Point d'orgue de sa journée : sa rencontre avec l'empereur du pays, Naruhito. C'est la séquence la plus protocolaire de son séjour. Contrairement à ses habitudes, le président français est arrivé à l’heure, on ne fait pas attendre l’empereur.

Le couple impérial a accueilli Emmanuel et Brigitte Macron sans tenue d’apparat : costume noir pour l'empereur, tailleur bleu ciel pour l’impératrice et à la demande de Naruhito, pas de révérence mais une classique poignée de main. Les deux hommes ont ensuite déambulé dans le palais pour arriver dans une première pièce où ils ont échangé pendant 15 minutes.

Interdiction de parler politique en revanche, car l’empereur n’a pas le droit d’aborder ces sujets. Emmanuel Macron et Brigitte Macron, costume noir et robe bleue foncée ne sont pas venus les mains vides : un sac Dior pour l’impératrice Masako et un éventail en soie pour son époux.

Le déjeuner a débuté par un toast silencieux, fidèle à la tradition impériale. Naruhito est assis à côté de Brigitte Macron, et l'impératrice est près du président français. Autour de la table, 26 autres personnes sont invitées. Un rendez-vous très codifié pour lequel le chef de l'État est accompagné à chaque pas par un spécialiste du protocole pour ne pas commettre d'impair.



Héritage Hallyday - Nouveau revers pour Laeticia. Le tribunal de Los Angeles a rejeté mercredi 26 juin sa demande de joindre une partie des actifs ainsi que des biens (motos et voitures de luxe) dans un trust bancaire américain.

Pollution - Canicule et pollution obligent, la circulation différenciée est mise en place dans plusieurs villes du pays. Un dispositif testé pour la première fois à Marseille.

Santé - La Haute autorité de la Santé a voté pour le déremboursement de l'homéopathie. La nouvelle doit être officialisée demain. La Ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déjà fait savoir qu'elle se tiendrait à cet avis.