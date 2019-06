Diplomatie : pourquoi Marielle de Sarnez est-elle envoyée en Iran ?

publié le 14/06/2019 à 14:30

Alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'intensifient après l'attaque de deux pétroliers dans le golfe d'Oman, la Présidente de la commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, Marielle de Sarnez est attendue à Téhéran. Un déplacement diplomatique stratégique pour apaiser les tensions actuelles.



C'est l'ambassadeur d'Iran en France, Bahram Ghassemi, qui a annoncé sur Twitter la venue de la vice-présidente du MoDem en Iran : "Voyage imminent de Mme de Sarnez, Présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, à Téhéran". Le contexte extrêmement tendu entre les États-Unis et l'Iran menace l'Europe, c'est pourquoi la France intervient.

"La diplomatie parlementaire est le moyen le plus efficace pour accroître les échanges et la création d'un contexte favorable, basé sur la compréhension, l'entente et la connaissance" écrit également l'ambassadeur.

favorable, basé sur la compréhension, l'entente et la connaissance davantage parmi les nations démocratiques, pour le développement politique et un parlement formé suite à un soufrage universel.