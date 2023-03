Force Wagner : ce qu'il faut savoir sur cette armée de l'ombre de Poutine

WAGNER, L'ARMEE DE L'OMBRE (2/4) - Wagner : entre armée privée, entreprise et méthodes mafieuses

Elle est surnommée "l'armée de l'ombre" de Vladimir Poutine et elle est l'une des pièces maîtresses du conflit que le leader russe mène en Ukraine depuis maintenant plus d'un an. Les Américains l'ont désigné "organisation terroriste" le 20 janvier dernier, notamment parce que ce groupe de soldats commet des "abus de droits humains".

La Force Wagner, dont l'origine remonte à 2014 et l'invasion de la Crimée par la Russie, est composée de mercenaires. Ils seraient pas moins de 10.000 membres. Auxquels il convient d'ajouter 40.000 prisonniers sur le champ de bataille qui oppose Russes et Ukrainiens, selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Evgueni Prigojine a reconnu publiquement en septembre 2022 être à la tête du groupe Wagner, cette faction de paramilitaires, aux pratiques mafieuses. Après être sorti de l'ombre du Kremlin, le chef de Wagner a expliqué la raison d'être de son organisation : "Nous sommes là où l'anarchie se produit et nous le faisons au service de notre patrie, la Russie".

"Evgueni Prigogine est ce qu'on appelle un dur", rappelait le correspondant de RTL à Moscou, Felix Grasso. "Héritage sans doute des dix années qu'il a passées en prison pour braquages dans les années 1990. Il en a gardé les codes qu'il pratique lorsqu'il s'agit de recruter des prisonniers pour sa milice privée en manque de bras en Ukraine".

Ce proche de Poutine ne se cache plus. Il s'affiche même. Pour Lukas Aubin, spécialiste de la Russie, il cherche déjà à se faire connaître auprès des Russes. "Le fait que justement, il soit sorti 'du bois' ces dernières semaines", explique-t-il, "laisse penser qu'il pourrait être tenté par l'idée de se construire une notoriété, d'être plus populaire". De là à prendre la place de Vladimir Poutine ?