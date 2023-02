Guerre en Ukraine : l'ancien milicien Anderï Medvedev raconte sa rencontre avec le chef de Wagner

"C'est un malade... Comment cette personne pourrait-être saine d'esprit en donnant des ordres pareils ?" C'est ainsi qu'Andréï Medvedev, ancien milicien de Wagner, réagit au sujet du chef de l'organisation, Evgueni Prigojine. Le jeune homme a raconté sa rencontre avec le dirigeant de Wagner dans le Complément d'enquête diffusé le 16 février sur France 2.

Le jeune homme de 26 ans a déserté les rangs de Wagner le 13 janvier dernier pour demander l'asile en Norvège. Il a rencontré Evgueni Prigojine dans un centre d'entraînement, ce dernier était venu "faire des réunions avec des commandements d'unités." Une rencontre qui a été pour Andreï Medvedev l'occasion de lui dire : "Ce n'est pas un problème de nous envoyer à l'abattoir ? D'être de la chair à canon ? Et de devoir marcher sur les cadavres de nos camarades ?"



Des propos pour lesquels le milicien a été puni par sa hiérarchie, raconte-t-il dans complément d'enquête : "Mon chef m'a convoqué. J'ai pris quelques coups au passage. Et puis on m'a enfermé dans un container." Il ajoute : "C'est une punition, on t'enferme dans un container où tu n'as ni à manger ni à boire. S'il fait chaud, tu as trop chaud, et s'il fait froid, tu as trop froid."



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info