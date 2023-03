Mali, Ukraine, Syrie... Où combattent les mercenaires russes de la force Wagner ?

"S'il y a effectivement des citoyens russes (en Libye), ils ne représentent pas l'État russe et ils ne perçoivent pas d'argent de l'État russe". Vladimir Poutine a beau nier toute relation avec le groupe Wagner, cette force paramilitaire serait pourtant bien présente, dans une dizaine de régions du globe, partout "où la Russie a des intérêts stratégiques".

"Les pays dans lesquels ces mercenaires sont présents", expliquait en septembre 2021 sur RTL Brice Dugénie, ce sont des pays en crise : la Libye, la Syrie, l'Ukraine, le Soudan, la Centrafrique, le Venezuela. Et selon certains journalistes russes et des ONG comme Amnesty International, ces hommes ne se contentent pas du tout de faire de la formation ou du maintien de l'ordre. Il y a des preuves que des soldats du groupe Wagner combattent souvent pour défendre des intérêts russes. (...) Et ils ne se contentent pas de combattre, ils font aussi de la prospection ou de l'extraction minière pour trouver de l'or, des diamants pour financer le groupe".



On retrouve dès lors les Wagner dans le Donbass à combattre l'armée ukrainienne, en Syrie, du côté des forces de Bachar El-Assad, mais aussi en Centrafrique et puis depuis plus récemment au Mali. "Les mercenaires russes sont déployés au Mali, autour de l'aéroport de Bamako", expliquait Émilie Baujard le 21 décembre 2021 dernier sur RTL. "Un camp militaire a été monté, des ravitaillements sont déjà arrivés. Moscou ne se cache plus. (...) L'arrivée de ces mercenaires et l'entrée de la Russie au Mali pourraient donc bien mettre en péril la survie de l'opération militaire française Barkhane dans le pays".

"Je suis un peu perdu", dit un ex-Wagner

Face à une force Wagner plus en plus influente dans le pays, la France se désengagera finalement du pays en février 2022, après 9 ans de présence. Officiellement, pour Paris, les conditions "ne sont plus réunies" pour maintenir une présence militaire au Mali. Sur le terrain, les mercenaires russes posent de véritables problèmes aux forces françaises, comme l'expliquait l'amiral Bléjean le 2 mars 2022 sur RTL.

Libye, Syrie, Centrafrique, Ukraine et désormais Mali... Pour le journaliste Paul Gogo, qui répondait fin janvier au micro de Jour J, personne n'est dupe, sur qui tire réellement les ficelles de la force Wagner et se cachent derrière ces atrocités : "Ils étaient très discrets jusqu'ici. Mais là maintenant, effectivement, tout est très clair et en plus, on sait très bien. On sait que c'est lié à l'armée russe".

Face à ces pratiques, certains se retournent contre Wagner, désertent, ou n'hésitent plus à prendre la parole, comme cet ancien commandant. Après avoir combattu en Syrie, Marat Gabidullin ne comprend pas pourquoi il combat aujourd'hui ses frères en Ukraine. Il répondait aux questions de Julien Sellier le 17 mai dernier dans RTL Soir. "Je suis un peu perdu. (...) Avant ça, je n'aurais jamais pu imaginer une telle situation, ce cauchemar où la Russie ferait la guerre à l'Ukraine".

