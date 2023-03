WAGNER, L'ARMEE DE L'OMBRE (2/4) - Wagner : entre armée privée, entreprise et méthodes mafieuses

Evgueni Prigojine ne se cache plus. Il s'affiche même. Après la bataille de Soledar remportée par ses hommes dans l'est de l'Ukraine, le chef de la force Wagner n'hésite pas à envoyer un pied de nez à l'armée régulière russe et par truchement a Poutine lui-même.

"Après s'être mis en scène avec ses hommes dans la mine de Soledar, le chef de Wagner apparait face caméra", racontait Émilie Baujard le 16 janvier 2023 sur RTL. Evgueni Prigojine vante l'efficacité de ses troupes en Ukraine et de leur mode de fonctionnement. Difficile de ne pas y voir une critique envoyée à l'armée régulière russe et à son commandement, accusés ces dernières semaines de désorganisation".

"La prise de Soledar, toujours pas confirmée par Kiev, reste la seule victoire russe de ces derniers mois", poursuit-elle. "Et elle est signée Wagner. Une carte qu'Evgueni Prigojine ne cesse de jouer ces derniers jours, quitte à agacer le Kremlin et l'état-major russe".

Une "figure populaire"

Pourquoi Prigojine prend-il depuis quelque temps la lumière ? Pour Lukas Aubin, spécialiste de la Russie, il cherche déjà à se faire connaître auprès des Russes. "Le fait que justement, il soit sorti 'du bois' ces dernières semaines", explique-t-il, "laisse penser qu'il pourrait être tenté par l'idée de se construire une notoriété, d'être plus populaire".

"Il pourrait chercher à parler aux gens de la campagne ou des petites villes en Russie", ajoute-t-il. "Là où les élites en Russie peuvent être mal perçues, souvent par la population russe en apparaissant complètement déconnectées. Lui, pourra peut-être incarner une figure plus populaire".

Après avoir accompli, dans l'ombre, les basses œuvres du Kremlin, Evgueni Prigojine ne chercherait-il qu'à devenir une figure populaire, celle d'un patriote en chef ? Ou caresserait-il des ambitions plus politiques ? Pour le journaliste Paul Gogo, au micro de Jour J, il reste d'abord et avant tout un homme d'affaires. "Je pars du principe que ça reste un homme d'affaires qui, en fait, va surtout tout faire pour protéger ses business, quitte à user de la violence", expliquait-il avant de préciser : "Il ne faut pas oublier qu'au-dessus de tous ces gens, il y a Vladimir Poutine".

Des ambitions politiques ?

Le maitre du Kremlin testerait-il sa résistance avant d'en faire un éventuel prétendant au Kremlin ? En tout cas, le site d'information russe Medusa affirme qu'il pourrait prochainement lancer un mouvement conservateur. Evgeny Prigojine successeur désigné de Vladimir Poutine ? Pour Lukas Aubin, il est encore trop tôt pour le dire, même s'il y a aujourd'hui une place à prendre dans le jeu politique russe.

Les victoires de Wagner sur le terrain lui vaudront-il un jour d'être remercié par le Kremlin ? Ou au contraire cet effet d'aubaine pourrait-il se retourner contre lui ? Poutine pourrait-il finir par se passer de Prigojine ?

