C'est un homme de l'ombre, qui n'hésite plus à prendre la lumière. Longtemps à l'œuvre en coulisses pour le Kremlin, Evguéni Prigojine a reconnu publiquement en septembre 2022 être à la tête du groupe Wagner, cette faction de paramilitaires, aux pratiques mafieuses, qui a désormais pignon sur rue.

Fondée en 2014, lors de l'annexion russe de la Crimée, le premier objectif de cette milice est d'installer des zones pro-Kremlin hors de la Russie. Mais comment Prigojine, cet homme d'affaires né à Saint Petersburg, en est-il arrivé à devenir l'artisan de basses œuvres de Moscou ? Et pourquoi d'ailleurs le surnomme-t-on le "cuisinier de Poutine"?

"Parce qu'il a des contrats les plus demandés en Russie et qu'il les a depuis des années", expliquait fin janvier le journaliste Paul Gogo, à Jour J. "C'est celui qui consiste à cuisiner pour le Kremlin et notamment pour Poutine. C'est un businessman qui travaille avec des chefs. Il a commencé sa carrière dans les hot-dogs à Saint-Pétersbourg. (...)

Un ex-délinquant

"Ensuite il a complètement développé sa société Concorde", ajoute-t-il, "qui consiste à cuisiner, on appelle ça du catering. Maintenant, elle a des contrats partout. Elle fournit de la nourriture à l'armée russe. Elle fournit, par exemple, les cuisines des écoles de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et puis le contrat le plus célèbre, le plus important, c'est le Kremlin".

"Prigojine, qui est un homme très occupé, suit encore Vladimir Poutine", assure-t-il. "Quand il part à l'étranger. Evguéni Prigojine serait de la délégation pour continuer à surveiller personnellement les plats du président russe". Mais avant le monde des affaires et les dorures du Kremlin, Evguéni Prigojine a d'abord connu l'univers carcéral. Le futur chef de Wagner passera une dizaine d'années dans les geôles russes pour des délits de droit commun.

"Evguéni Prigogine est ce qu'on appelle un dur", rappelait le correspondant de RTL à Moscou Felix Grasso. "Héritage sans doute des dix années qu'il a passées en prison pour braquages dans les années 1990. Il en a gardé les codes qu'il pratique lorsqu'il s'agit de recruter des prisonniers pour sa milice privée en manque de bras en Ukraine".

Un oligarque

"Je l'intègre à ce qu'on appelle la bande de Saint-Pétersbourg", explique Paul Gogo, "ce sont des hommes qui, dans les années 90 pour la majorité d'entre eux, ont fait fortune avec la privatisation de certaines entreprises et la fin de l'U.R.S.S. Et effectivement, il y a beaucoup d'hommes comme ça dans cette bande. Et il faut rappeler que Vladimir Poutine lui même a été délinquant à Saint-Pétersbourg à une époque".

Composée en partie d'amis d'enfance de Poutine ou d'anciens camarades du KGB, cette bande de Saint-Pétersbourg est née après la chute de l'Union soviétique. C'est ce qu'expliquait dans Focus, Lukas Aubin, spécialiste de la Russie et directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques.

"Il faut savoir qu'en Russie, dans les années 1990, on a vu l'émergence de centaines d'oligarques", dit-il, "à cet instant, énormément de gens ont vu ça comme une opportunité pour faire des affaires et devenir riche très rapidement. Et Prigojine, finalement, incarne cela puisque on le voit, un homme qui sortait à peine de prison, qui avait un passé de voyou, a réussi à se construire une fortune colossale"

Un patriote

Dans les années suivantes, cet argent, Prigojine le mettra de plus en plus à profit pour servir le patriotisme russe et les intérêts défendus par Moscou. "Il est ultra-nationaliste", précise Lukas Aubin, "il est au service du Kremlin. Il sert les intérêts du Kremlin encore et encore, de façon inlassable. (...) Mais il se pourrait bien qu'un jour, alors qu'on sait que Vladimir Poutine ne pourra pas conserver le pouvoir éternellement, ne serait ce que parce que l'âge avançant, à un moment donné, il ne sera plus capable. Il n'est pas impossible qu'il se présente à un moment donné comme une alternative potentielle à Vladimir Poutine. Évidemment, pour le moment est trop tôt pour le dire, mais ça pourrait arriver dans un futur proche".





