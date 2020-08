publié le 05/08/2020 à 06:58

Beyrouth se réveille encore sous le choc ce mercredi 5 août, au lendemain de terribles explosions dans le secteur du port de la capitaine libanaise, faisant au moins 78 morts et 4.000 blessés, selon une estimation préliminaire. Selon le Premier ministre, c'est le stockage de produits chimiques qui a provoqué cette catastrophe.

Le médecin Mouin Jammal a passé la nuit aux urgences pour prêter main forte à ses collègues. "On n'a jamais vu ça. On avait un afflux de gens ingérable. Les urgences étaient tellement débordées qu'on n'arrivait plus à circuler, il y avait des gens partout, des blessés sur les chariots, sur le sol, dans les bureaux, dans les couloirs", témoigne-t-il au micro de RTL.

"C'était la catastrophe, on était tellement débordé qu'il n'y avait plus de matériel, on faisait des agrafes car on n'avait pas le temps de suturer tellement les gens étaient nombreux. Même pour les gens qui avaient déjà vécu les guerres libanaises, on n'a jamais eu un tel massacre", explique encore le médecin.

À écouter également dans ce journal

Marseille - Les vacanciers de trois campings de la Couronne, un quartier de bord de mer de la commune de Martigues, ont été priés de se regrouper sur la plage face à la progression du feu. L'incendie qui s'est déclenché en plein massif forestier a déjà ravagé 500 hectares de végétation.

Coronavirus - Toulouse rejoint la liste des villes à imposer le port du masque en extérieur. La mesure entre en vigueur dès ce mercredi 5 août. Les récalcitrants s'exposent à une amende de 4e classe de 135 euros.

Aides à domicile - Emmanuel Macron était en déplacement à Toulon ce mardi 4 août sur le thème des aides à domicile, qui se sentaient oubliées après les annonces en faveur du personnel soignant à l'issue du "Ségur de la Santé." Le président de la République a annoncé le versement de la "prime Covid" aux aides à domicile "avant Noël".