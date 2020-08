Beyrouth : Macron annonce l'envoi "des secours et moyens français"

publié le 05/08/2020 à 04:58

Emmanuel Macron s'est entretenu mardi 4 août au soir avec son homologue libanais, Michel Aoun, pour lui exprimer "son soutien et celui de la France" et a annoncé l'acheminement de "secours et moyens français" à Beyrouth, où deux fortes explosions ont fait des dizaines de morts.

Au cours de l'entretien, le président a exprimé "son soutien et celui de la France au peuple libanais", a déclaré l'Élysée mardi soir. "Des secours et des moyens français sont en cours d'acheminement", a ajouté la même source sans autres précisions.

Plus tôt dans la soirée, Emmanuel Macron a exprimé sa "solidarité fraternelle avec les Libanais après l'explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth. La France se tient aux côtés du Liban. Toujours", dans un message rédigé en français et en arabe sur Twitter. Une première explosion, survenue en fin de journée à Beyrouth, puis une autre très puissante qui a provoqué un gigantesque champignon dans le ciel ont fait trembler les immeubles et brisé les vitres à des kilomètres à la ronde. Le souffle a été ressenti jusqu'à l'île de Chypre, située à environ 200 km de là. D'après un bilan provisoire du ministère de la Santé, 73 personnes ont été tuées et 3.700 blessées, tandis que les hôpitaux de la capitale étaient saturés par l'afflux des blessés, mardi soir.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a également exprimé sa "solidarité avec les Libanais durement touchés ce soir". "Mes pensées vont aux victimes. Le ministère de l'intérieur se mobilise pour répondre à la demande du Président de la République d'envoyer rapidement des moyens de secours", a-t-il ajouté dans un tweet.