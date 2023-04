États-Unis : les Républicains divisés sur la question de l'avortement

Crédit : Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Aux États-Unis, le droit à l'avortement devient un sujet central avant la présidentielle de 2024. Il est à la fois brandi par les Républicains les plus conservateurs et par le gouvernement du président Joe Biden, qui défend ce droit.



Si les Démocrates comptent sur ce sujet pour remobiliser leur base électorale, les Républicains conservateurs avancent pour restreindre l'accès à l'IVG, voire l'interdire. Pour rappel, la garantie constitutionnelle à avorter a été supprimée, en juin 2022, par la très conservatrice Cour suprême.

En Caroline du Sud et dans le Nebraska, deux États à majorité républicaine, des élus républicains se sont opposés jeudi 27 avril à leur propre camp. Ils ont ainsi empêché le parti républicain de faire voter des textes prévoyant dans un cas une interdiction quasi-totale à avorter et dans l'autre une restriction de l'interruption volontaire de grossesse à six semaines.

"Certains d'entre vous suivent vos chefs comme des moutons dès qu'il s'agit de l'avortement", a lancé la sénatrice de Caroline du Sud Sandy Senn lors d'un débat avant le vote, soulignant que sur 46 sénateurs, seules cinq sont des femmes.



Les Américains favorables à l'avortement

Dans le Nebraska, l'échec du vote visant à restreindre l'IVG à six semaines a provoqué de vives réactions, mais les acclamations de dizaines de militants favorables au droit à l'avortement ont pris le dessus. Le sénateur Merv Riepe, qui avait co-parrainé le projet de loi, n'a finalement pas soutenu son propre texte. Il a pris en compte le fait qu'à six semaines, de nombreuses femmes ne savent pas encore si elles sont ou non enceintes.

Selon les sondages, une majorité confortable d'Américains pensent que l'avortement devrait être légal dans la plupart des cas. Environ la moitié des États ont mis en place des mesures pour en protéger l'accès. Le parti républicain a, de son côté, du mal à se positionner sur cette question à fort enjeu électoral.

Il et a été "puni" lors des élections de mi-mandat, tandis que des dispositions hostiles à l'IVG ont été rejetées par référendum au Kansas et dans le Kentucky, deux États au vote pourtant largement acquis à la droite.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info