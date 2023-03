Donald Trump : ces affaires qui pourraient conduire l'ex-président en prison

Est-ce le moment pour Donald Trump de faire face à la justice ? L’ancien président en a peur, à tel point qu’il en appelle ses partisans, souffle sur les braises en leur demandant de manifester pour le soutenir et le protéger. Une relation présumée avec une actrice pornographique pourrait ainsi aboutir à la première inculpation d’un ancien président américain.

Pourtant, sur le papier, ce n’est pas l’affaire la plus "dangereuse" pour Donald Trump. Ces affaires, qu’elle aboutissent ou pas, qu’il y ait inculpation ou pas vont jouer sur la campagne présidentielle. Il y a essentiellement quatre affaires.

La première affaire concerne une femme : Stormy Daniels. Depuis 2019, des procureurs new-yorkais enquêtent sur le versement de 130.000 dollars à cette actrice porno, qui aurait eu une relation sexuelle, consentie, avec Donald Trump en 2006. Deux semaines avant le scrutin présidentiel de 2016, elle s’apprêtait à ébruiter l’affaire.



Un procureur spécial nommé

Autre affaire, peut-être la plus inquiétante pour Donald Trump : l’enquête dans l’État de Géorgie. Après les élections de novembre 2020, le républicain n’admet pas sa défaite et conteste des États-clés comme la Géorgie. Il y a cet enregistrement d'une conversation téléphonique entre la Maison-Blanche et des officiels où le président demande au Secrétaire d’État de Géorgie de trouver 11.780 voix.

Troisième affaire. Le ministre de la justice Merrick Garland a nommé un procureur spécial, Jack Smith pour superviser deux enquêtes criminelles sur la détention de documents présidentiels secrets défense à Mar-a-Lago et l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. L’ancien président pourrait notamment avoir violé une loi américaine sur l'espionnage.



Enfin, il y aussi une enquête de l'État de New York après qu'une plainte au civil ait été déposée contre Donald Trump et ses enfants au motif qu'ils auraient gonflé la valeur des actifs de la Trump Organization afin d'obtenir des prêts plus avantageux.

