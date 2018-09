publié le 28/09/2018 à 06:51

L'audition devant le Sénat américain a duré huit heures, jeudi 27 septembre. D'un côté, le juge Brett Kavanaugh, nommé par Donald Trump à la Cour suprême des Etats-Unis ; de l'autre, Christine Blasey Ford, une universitaire de 51 ans, qui l'accuse d'avoir tenté de la violer lorsqu'ils étaient au lycée.



Sur le fond, elle dit qu'elle est certaine à 100% que c'est lui qui l'a agressée sexuellement ; lui répond qu'il est certain à 100% que ce n'est pas lui. Donc l'un des deux a menti sous serment.

Mais le plus intéressant, c'était la forme. Et ça compte.

Car toutes les chaînes de télévision ont été en édition spéciale pendant près d'une douzaine d'heures. Des centaines de millions d'Américains avaient l'intention de suivre l'audition. On l'a constaté dans les bars ou les avions. Car cette journée mêlait les deux fièvres de notre époque ici, Trump et le mouvement #MeToo.

L'accusatrice est apparue terrifiée, mais calme. Courageuse, elle a raconté sa réflexion qui l'a amenée à témoigner, trente-six ans après les faits. Parce qu'elle a estimé que c'était son "devoir civique". Car Kavanaugh s’apprête à devenir juge à la Cour surprême, nommé à vie. Ses décisions vont changer la vie des Américains pendant des générations.



L'accusé lui, avait le visage déformé. Tantôt par les sanglots, quand il racontait que sa fille de 10 ans prie le soir pour l'accusatrice. Tantôt par la colère : il hurlait contre des sénateurs. Un grimace de rage, quand il a dénoncé une conspiration politique de la gauche contre Trump. On est loin de l'impartialité attendue pour un juge de la Cour suprême.



Alors qui croire ? Si c'était un procès, et que j'étais juré, je serais bien embêté. Elle semblait convaincante. Un commentateur de Fox News, la chaine préférée de Trump, disait même qu'elle est apparue "extrêmement crédible".



Lui a perdu ses nerfs. Mais au fond est-ce ce n'est pas ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui se défend si son nom est injustement diffamé ? Sauf que justement ce n'est pas un procès pénal. C'est une audition parlementaire, avant un choix politique, pour vérifier la moralité d'un homme qui va occuper un poste crucial.



Le plus probable, c'est que les Républicains confirment le juge Kavanaugh. Ce sera le deuxième juge sur neuf à la Cour suprême qui a été accusé d'agression sexuelle. Déjà un juge conservateur nommé en 1991, déjà ce même spectacle d'auditions à l’époque.



Et donc c'est avec cette cour, où deux des cinq conservateurs auront été accusés d'agression sexuelle, dont les accusatrices n'auront pas été entendues, que les Républicains veulent remettre en cause le droit à l'avortement. Car c'est ça qui est en jeu.