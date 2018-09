publié le 17/09/2018 à 01:29

Le Texas a décidé de dépoussiérer ses livres d'Histoire. Et Hillary Clinton pourrait bien en être balayée. Le très sérieux Texas Board of Education s'est en effet déclaré, vendredi 14 septembre, en faveur du retrait de plusieurs personnalités américaines de l'enseignement obligatoire, selon un article du Dallas Morning News relayé par le Huffington Post. Et parmi elles : la candidate malheureuse à l'élection présidentielle de 2016.



L’académie de cet État républicain, qui souhaite "alléger" le programme scolaire, a jugé que parler du parcours de la démocrate à des lycéens n'était pas "essentiel". La malheureuse Helen Keller a subi la même sévérité de la part de l'institution. L'enseignement de la vie de cette militante politique américaine, première personne sourde et aveugle à décrocher un diplôme universitaire, pourrait bien devenir facultatif. Elle figurait pourtant au programme des CE2.

En revanche, le Texas Board of Education insiste pour que Moïse entre dans le programme. Et tant pis si cette entrée qu chapitre "Les individus dont les principes sur les lois et les institutions ont participé à la fondation de l'Amérique" boute le philosophe Thomas Hobbes hors des manuels scolaires. La confirmation, ou non, de ce vote devrait intervenir au mois de novembre prochain.