États-Unis : la propagation du coronavirus s’accélère

publié le 23/03/2020 à 07:58

La propagation du coronavirus continue de s'étendre au monde entier et s'intensifie peu à peu aux États-Unis. En tout, ce sont désormais 32.000 cas qui sont dénombrés sur l'ensemble du territoire ce qui en fait le pays le plus touché par la pandémie, après la Chine et l’Italie. La moitié de ces cas sont concentrés dans l'agglomération de New-York ce qui, à titre de comparaison, représente le nombre total de personnes touchées par le Covid-19 en France.

Ce chiffre est toutefois un peu faussé parce que la France ne mène pas des tests sur tous les patients qui présentent des symptômes et il faut rappeler qu'il y a encore moins de morts sur l’ensemble des États-Unis qu’il n’y en a dans l'Hexagone. Néanmoins, les chiffres montrent que les Américains ont le même décalage avec les Français dans le nombre de décès liés à l'épidémie, que les Français avec les Italiens. Les États-Unis observent donc avec inquiétude la France suivre le même chemin que l’Italie.

Le New York Times, qui fait un travail très précis de collecte des données chiffrées pour expliquer les évolutions et la propagation de la maladie depuis sa découverte, écrit que New-York va devenir l’épicentre de cette pandémie globale.

Le Sénat n'arrive pas à voter le plan massif de relance

Face à cette pandémie, les élus américains du Sénat peinent également à voter un plan massif de relance, ce qui devrait faire plonger à nouveau les marchés financiers ce lundi 23 mars. Pour résumer, les démocrates estiment que le texte des républicains est trop généreux avec les entreprises et pas assez avec les salariés, qui vont perdre leurs emplois par millions.

Ils devraient arriver à un compromis mais on a appris qu’un sénateur proche du président Donald Trump est porteur du virus. Il s’appelle Rand Paul et c’était le seul sénateur qui au début du mois avait refusé de voter un premier plan pour aider à lutter contre le coronavirus, car il ne voulait pas creuser la dette. Son père, Ron Paul, qui a été lui aussi une figure politique célèbre, lui aussi médecin, écrivait il y a une semaine pile que le virus était un "canular". L’attitude de ce sénateur est particulièrement désinvolte, car il appris il y a un peu plus d’une semaine qu’il avait été à proximité de deux porteurs du virus.

Lorsqu'il a annoncé qu’il était positif au Covid-19, plusieurs sénateurs par précaution, ont décidé de se mettre en quarantaine. Parmi les personnalités américaines porteuses du coronavirus figure également, Harvey Weinstein, qui l’a visiblement contracté dans sa prison.