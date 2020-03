Coronavirus : Harvey Weinstein testé positif en prison

publié le 23/03/2020 à 07:24

Emprisonné à Wende, dans le nord de l'État de New-York, Harvey Weinstein a été testé positif au coronavirus, a rapporté le 22 mars le journal local Niagara Gazette. L'information a été confirmée par la suite par TMZ.

Harvey Weinstein a été transféré le 18 mars dans le centre de détention de Wende depuis la tristement célèbre prison de Rikers Island, située dans le quartier du Queens à New York, où il se trouvait depuis sa condamnation le 11 mars. Avant ce transfert, il avait été soigné dans un hôpital de Manhattan pour des douleurs à la poitrine.

416 morts aux États-Unis

Selon la presse locale, des gardiens des prisons de Rikers Island et de Sing Sing, également à New York, ont été testés positifs au coronavirus la semaine du 9 mars. Aux États-Unis, 416 personnes ont succombé au Covid-19 et plus de 33.000 ont été contaminées.





Reconnu coupable à New York d'agression sexuelle sur l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi et de viol sur l'ancienne actrice en devenir Jessica Mann, Harvey Weinstein doit encore répondre d'accusations d'agressions sexuelles devant la justice californienne. Le producteur oscarisé a été accusé par près de 90 femmes, dont les actrices Angelina Jolie et Salma Hayek.