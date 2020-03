Coronavirus : Donald Trump "envisage" la construction d'hôpitaux temporaires

et AFP

publié le 17/03/2020 à 01:02

Les États-Unis "envisagent" la construction d'hôpitaux temporaires pour faire face à la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi 16 mars le président Donald Trump. Interrogé sur la possibilité de faire intervenir l'armée pour "construire des installations temporaires pour les patients", le président américain a répondu : "Nous l'envisageons, nous en avons entendu parler".



Le nombre de cas confirmés du coronavirus aux États-Unis a franchi lundi la barre des 4.200 cas, dont 74 morts. Lundi, les dirigeants du G7 ont dit lundi vouloir apporter "une réponse forte" face à la propagation du nouveau coronavirus que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a qualifiée de "crise sanitaire mondiale majeure" et qui a désormais fait plus de malades et de morts hors de Chine.

"La pandémie de Covid-19 est une tragédie humaine et une crise sanitaire internationale, qui fait également peser des risques majeurs sur l'économie mondiale", ont déclaré les responsables du groupe de sept pays industrialisés dans un communiqué diffusé à l'issue d'un sommet extraordinaire par visioconférence.