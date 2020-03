Coronavirus : "le port du masque n'est pas l'alpha et l'omega", dit Olivier Véran sur RTL

et Marie Zafimehy

publié le 22/03/2020 à 13:28

Samedi 21 mars, Olivier Véran a annoncé avoir passé commande de 250 millions de masques. Ceux-ci sont principalement destinés aux membres du personnel soignant, qui en manquent cruellement en pleine pandémie de coronavirus. La population courante, elle, ne doit pas voir le masque comme une nécessité, a insisté le ministre de la Santé.



"Il ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'omega de la protection des personnes", a-t-il déclaré sur le plateau du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro dimanche 22 mars. L'immense majorité de la contamination au coronavirus passe par les mains et le toucher.

C'est pourquoi la meilleure méthode pour s'en prémunir est l'hygiène. "Si vous voulez vraiment vous protéger et protéger les autres, c'est le lavage des mains, c'est le gel hydroalcoolique, c'est la distanciation sociale", insiste Olivier Véran. "Si vous êtes à plus d'un mètre d'une personne, vous êtes beaucoup plus protégé, qu'à moins d'un mètre avec un masque".