publié le 19/11/2018 à 06:53

Les couchers de soleil à Santa Monica, le brouillard de la baie de San Francisco, les palmiers de Palm Springs, les pins du parc du Yosemite, et le vent chaud de la Vallée de la Mort, tout cela peut vous sembler très éloigné, à 9 heures de Paris, et pourtant, la Californie est plus proche qu’on ne l’imagine.



Vous avez un iPhone ? c’est la Californie. Vous allez sur Google chercher des horaires de train ou la recette de la tarte au citron ? C’est la Californie. Vous restez en contact avec votre famille ou vos amis sur Facebook ? C’est la Californie. Vous êtes chauffeur de taxi ou hôtelier, et vous pestez contre Uber ou Airbnb ? C’est la Californie.

Ce soir, vous allez regarder une série télé, ou un film américain, il y a une bonne chance qu’il ait été écrit produit, tourné, monté, en Californie. Si en plus c’est sur Netflix, c’est encore la Californie.

Un État qui tient tête à Trump

Si la Californie était indépendante, comme le souhaitent certains de ses habitants, qui rêvent d’un "Calexit", ce serait la 5e économie mondiale. Il y a deux ans son PIB a dépassé celui de la France. Cette année celui du Royaume-Uni. C’est à dire que les 40 millions de californiens produisent plus de richesse que les 66 millions de français.



C’est l’État le plus peuplé d’Amérique, et l’État que Donald Trump adore détester. En effet, il essaye de faire de la Californie un contre exemple. C’est de bonne guerre, il essaye de jouer l’Amérique du milieu, plus rurale, plus industrielle, contre cette Amérique de la côte ouest. Plusieurs personnalités de Californie vont donner du fil à retordre à Trump dans la Chambre à majorité démocrate.



Une sénatrice de Californie et le maire de Los Angeles pourraient se lancer dans la primaire pour l’affronter en 2020. Le nouveau gouverneur démocrate est l’ancien mari de la nouvelle compagne de son fils aîné. Le parti de Trump a perdu beaucoup de voix, y compris dans les bastions qui votaient généralement républicain.

Un laboratoire de l’Amérique de demain

Et si c’est un État largement démocrate, ça n’a pas toujours été le cas. Reagan était gouverneur de Californie avant de devenir président. Nixon était sénateur de Californie. Schwarzenneger était gouverneur républicain de Californie, et pourtant il n’a pas de mots assez sévères contre Trump. Non, il faut aller au delà des clivages partisans. Il y a une spécificité en Californie.



C’est ce qu'on va essayer de vous raconter jusqu’à la fin de la semaine. Sur l’environnement, sur l’immigration, sur la révolution digitale, sur l’agriculture et l’alimentation, la Californie se distingue, marque sa différence. Ça peut être un rêve ou un cauchemar, mais la Californie est une sorte de laboratoire de l’Amérique de demain. Pour le meilleur et pour le pire. Et ça nous concerne tous.