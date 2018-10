Pourquoi il vaut mieux acheter l'iPhone Xr que l'iPhone Xs

publié le 18/10/2018 à 19:07

Pour la première fois dans l'histoire d'Apple, l'iPhone le plus intéressant n'est pas forcément le plus cher. L'entreprise technologique américaine lance les précommandes de l'iPhone Xr ce vendredi 19 octobre. Présenté le 12 septembre dernier lors de la keynote de rentrée d'Apple, ce modèle très proche de l'iPhone Xs et de l'iPhone Xs Max en terme de caractéristiques arrive sur le marché plus d'un mois après ses grands-frères, à un tarif un peu plus raisonnable de 859 euros.



Ce lancement décalé semble répondre à une stratégie marketing savamment calculée par Apple. L'an passé, la marque à la pomme avait d'abord commercialisé l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. L'iPhone X, l'édition anniversaire, bardée de technologies innovantes, avait trouvé le chemin des rayons plusieurs semaines plus tard, suscitant une attente importante chez les fans de la marque désireux d'entrer dans la nouvelle ère de l'iPhone malgré un prix prohibitif de plus de 999 dollars (1.159 euros en France).

Le contexte est différent cette année. Malgré des stocks limités au début, l'iPhone X s'est très bien vendu et, avec lui, les marges d'Apple se sont envolées : le prix de vente moyen de l'iPhone a grimpé de près de 20%, à plus de 700 dollars. Apple avait toutes les raisons de poursuivre dans cette voie avec l'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max, pour lesquels le ticket d'entrée se situe à 1.159 et 1.159 euros.

Des différences pas suffisamment marquées

Ces deux modèles sont clairement les meilleurs iPhone - voire les meilleurs smartphones - du moment. Mais ils n'offrent pas d'innovation révolutionnaire par rapport à l'iPhone X, que l'on trouve encore sur le marché de l'occasion et chez certains distributeurs autour de 1.000 euros.



Le gain de puissance de la nouvelle puce est moins perceptible qu'en passant de l'iPhone 7 à l'iPhone X, la reconnaissance faciale ne s'est pas beaucoup améliorée et l'appareil photo réalisait déjà d'excellents clichés. Au-delà de leurs plus grands écrans, qui ne conviennent pas à toutes les mains, la montée en qualité est peu tangible au quotidien.

L'iPhone Xr est décliné dans davantage de coloris que l'iPhone Xs Crédit : AFP

Le meilleur compromis est finalement l'iPhone Xr, qui propose les mêmes fonctionnalités (écran bord à bord, encoche, reconnaissance faciale, charge sans-fil, navigation par gestes, puce A12 Bionic, double SIM) que la gamme Xs pour 300 à 400 euros de moins.



À ce niveau de prix, il devrait rencontrer de nombreux consommateurs prêts à s'accommoder d'un écran LCD moins flatteur que l'Oled, d'un seul capteur photo et d'une capacité de stockage inférieure (de 64 à 256 Go). D'autant qu'il dispose d'une autonomie légèrement supérieure sur le papier et qu'il est proposé dans un plus large choix de couleurs.



Pour les propriétaires d'iPhone 8 et de modèles antérieurs, l'iPhone Xr est le moyen le plus accessible de profiter des nouveaux standards de l'iPhone. Mais la concurrence Android n'a jamais semblé aussi affûtée. Pour le même prix, le public français peut s'offrir le Pixel 3, dont les capacités photos et l'expérience Android en font une alternative très crédible. Et il n'a que l'embarras du choix des références performantes vendues sous la barre des 500 euros.