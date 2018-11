publié le 14/11/2018 à 15:16

Les flammes n'épargnent personne. Selon un dernier bilan, les incendies qui ravagent la Californie depuis six jours ont fait 50 morts et des dizaines de disparus. Ces feux, les plus meurtriers de l'histoire de cet État, ont détruit des centaines de maisons, du plus petit des mobile homes à la plus grandes des villas de star.





Plusieurs personnalités vivant dans la station balnéaire de Malibu ont ainsi vu leur domicile partir en fumée ou ont été forcés d'évacuer les lieux pour se mettre en sécurité. C'est notamment le cas de Kim Kardashian et de sa famille. Les acteurs Will Smith ou Gégard Butler ont également partagé des images d'eux, contemplant leur maison réduite en cendres.



Les flammes ont également menacé les résidences de Guillermo del Toro, Alyssa Milano, Orlando Bloom, Cher et Pink, ainsi que celle de l'une des actrices principales de la série La Servante écarlate, Yvonne Strahovski, qui a dû évacuer quelques semaines après avoir accouché de son premier enfant.

Lady Gaga a publié sur Instagram des photos d'énormes nuages de fumée noire au-dessus de son quartier, ainsi qu'une vidéo d'elle en train de faire ses bagages avant d'évacuer. La chanteuse a également tenu à participer au dispositif de secours, en distribuant de la nourriture aux sinistrés.



Le chanteur Robin Thicke a lui perdu sa maison, tout comme la chanteuse Miley Cyrus qui a indiqué que la maison qu'elle partageait avec l'acteur Liam Hemsworth avait été calcinée.

Les flammes toujours incontrôlables

5.000 pompiers sont toujours mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes et retrouver d'éventuels survivants. "Aujourd'hui, les restes de six nouvelles personnes ont été découverts (...) à Paradise", ville de 26.000 habitants qui a été littéralement rayée de la carte et où ont péri 48 des 50 victimes, a expliqué à la presse le shérif Kory Honea.



Au nord de l'État de Californie, le feu baptisé "Camp Fire" avait ravagé 50.600 hectares et n'était contenu qu'à 35%, selon un bilan des pompiers californiens (Cal Fire) mardi 13 novembre. Depuis le début de l'incendie, jeudi dernier, plus de 6.500 habitations et 260 commerces ont été détruits.



"Beaucoup de risques et de dangerosité combinés à un terrain difficile dans certaines zones vont compliquer le travail des pompiers", a prévenu Cal Fire, dans son dernier bulletin. En tout, ce sont plus de 250.000 personnes qui ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile dans la région de Sacramento, capitale de ce célèbre État de l'ouest du pays.



Si les causes de l'incendie n'ont pas été déterminées, la sécheresse tiendrait une grande part de responsabilité dans les départs de feux. Aucune pluie n'est attendue avant la semaine prochaine au moins, selon les services météorologiques, ce qui ne devrait pas faciliter la tâche des hommes du feu présents sur place.