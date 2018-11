et AFP

Donald Trump est arrivé samedi 17 novembre en Californie où 71 personnes ont péri et plus de 1.000 sont toujours portées disparues dans les incendies qui ravagent l'État. Casquette "USA" vissé sur la tête, le président américain s'est rendu à Paradise, petite ville presque totalement détruite par l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie.



Accompagné de la maire de la ville, Jody Jones, Donald Trump, qui malgré l'épaisse fumée qui enveloppe toujours la région ne portait pas de masque, a constaté l'ampleur des dégâts. "C'est très triste à voir", a-t-il déclaré après avoir passé une vingtaine de minutes dans un camp de mobile-homes, où seul un drapeau américain apportait une touche de couleur au milieu des cendres.

"En ce qui concerne le nombre de morts, personne ne sait véritablement à ce stade, il y beaucoup de personnes portées disparues", a-t-il ajouté. Le "Camp Fire" a ravagé près de 60.000 hectares dans le nord de la Californie. L'incendie a fait 71 morts et plus de 1.000 personnes sont encore portées disparues.

Dans le sud de l'État, près de Los Angeles, le "Woolsey Fire" a brûlé près de 40.000 hectares, dont une partie de la célèbre station balnéaire de Malibu, prisée des stars. Il a fait au moins trois morts.



Près de 9.000 pompiers sont déployés sur les deux brasiers, qui ont entraîné l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants, dont beaucoup n'ont pas encore été autorisés à regagner leurs foyers. L'essentiel des opérations de recherche des personnes disparues a lieu à Paradise, où vivaient de nombreux retraités qui n'ont pas réussi à fuir à temps.