publié le 07/11/2018 à 17:00

Donald Trump y voit un "immense succès". Si les démocrates ont réussi à obtenir la majorité à la Chambre des représentants, le Sénat est plus que jamais entre les mains des républicains après les élections de mi-mandat aux États-Unis. La vague anti-Trump, qui était un temps annoncée, n'a donc jamais eu lieu.



De quoi donner de l'espoir au président américain, qui peut dorénavant regarder vers 2020, date de la prochaine élection présidentielle outre-Atlantique. Même si sa stratégie est tout sauf sereine, l'ancien magnat de l'immobilier a prouvé que le moteur du vote, pour son électorat majoritairement masculin et blanc, c'est la colère.

Un choix qui a fonctionné en 2016, mais aussi en 2018 avec ce match nul face aux démocrates. La colère électrise et renforce donc son socle électoral. C'est pour ça qu'il a choisi d'insister ces dernières semaines sur l'immigration plutôt que sur les bons chiffres de la croissance et de l'emploi.

Donald Trump, favori pour 2020 ?

C'est aussi par instinct, pour alimenter cette colère, qu'il a attaqué la femme qui accusait d'agression sexuelle un juge, finalement confirmé à la Cour suprême. C'est d'ailleurs à ce moment là qu'a basculé cette campagne des Midterms.



C'est pourquoi Donald Trump va continuer à suivre son instinct, à cliver, à rendre les coups à ceux qui le critique, à mentir s'il faut. Et ce, même si cela créé du chaos. Car ce chaos le sert et le place au centre du jeu au point d'endosser petit à petit le costume de favori.



Attention malgré tout, le chemin vers une réélection est long et semé d’embûches. Les démocrates ont remporté une victoire très importante à la Chambre, ce qui pourrait considérablement compliquer la présidence de Donald Trump. Une donnée importante à ajouter au fait que l'actuel chef de l'État ne sera plus en position de challenger, qui lui a plutôt servi jusqu'à présent.