Incendies en Californie : plus de 600 personnes portées disparues

publié le 16/11/2018 à 04:17

Le nombre de personnes portées disparues dans l'incendie qui ravage actuellement la Californie est monté ce jeudi 15 novembre à plus de 600 personnes selon le shérif local. Le nombre de morts dans l'incendie appelé "Camp Fire", qui était déjà le plus meurtrier jamais vu dans cet État de l'ouest américain, a lui aussi été relevé à 63 personnes, après la découverte de sept corps supplémentaires. C'est ce qu'a déclaré le shérif du comté de Butte, Kory Honea, lors d'une conférence de presse.



Le shérif avait déjà expliqué dimanche que la recherche d'éventuels corps supplémentaires était "très très difficile". "Il y a tellement de décombres dans certaines de ces zones qu'il est très difficile de déterminer s'il pourrait y avoir des restes humains", a-t-il déclaré au sujet du feu qui a déjà dévasté plus de 6.500 habitations et 260 commerces. 5.000 pompiers sont toujours mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes et retrouver d'éventuels survivants.

Aucune pluie attendue avant la semaine prochaine

Si les causes de l'incendie n'ont pas été déterminées, la sécheresse tiendrait une grande part de responsabilité dans les départs de feux. Aucune pluie n'est attendue avant la semaine prochaine au moins, selon les services météorologiques, ce qui ne devrait pas faciliter la tâche des hommes du feu présents sur place.