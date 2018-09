Uber va interdire son application à ses clients malpolis

publié le 06/09/2018 à 18:30

Uber traque les mauvais comportements de ses usagers. En Australie et en Nouvelle-Zélande, les clients possédant une note inférieure à quatre étoiles vont être exclus six mois à compter du 19 septembre prochain.



Se présenter en retard au rendez-vous, être ivre ou encore vomir dans la voiture sont autant de motifs qui peuvent pousser les chauffeurs VTC à vous octroyer une mauvaise note. Les clients éconduits recevront une notification par mail et devront se plier à un "petit exercice éducatif" pour réactiver leur compte.

En téléchargeant l'application, chaque client commence avec la note maximale : cinq étoiles. Seul un usager sur cinq arrive à conserver sa note optimum au fur et à mesure des courses effectuées.

"Il est surprenant de découvrir le nombre de personnes qui oublient la courtoisie de base, comme dire bonjour et au revoir", a expliqué l'entreprise américaine dans un communiqué, sans préciser le nombre de clients concernés.



Ce nouveau dispositif, testé à la demande des chauffeurs, pourrait être élargi à d'autres pays. Cet été, l'application a également annoncé vouloir se fier à l'intelligence artificielle pour identifier ses clients ivres. En 2016, l'entreprise revendiquait 40 millions d'usagers actifs par mois dans le monde.