États-Unis : 5 élections de gouverneurs à suivre pendant les "midterms"

On les connaît, mais moins que les représentants ou les sénateurs. Les gouverneurs ont une position centrale sur l’échiquier politique local bien sûr, et souvent national. Plus des deux-tiers des gouverneurs vont être renouvelés à l'occasion des élections de mi-mandat qui se tiendront le mardi 8 novembre - 36 pour être précis.



De nombreux présidents des États-Unis ont été auparavant gouverneur : c’est souvent un tremplin pour un position nationale, voir pour la Maison-Blanche. Les gouverneurs ont une grande influence au niveau local, et cette année leur élection va parfois déterminer le droit à l’avortement ou le processus électoral… Et donc, ni plus ni moins la démocratie américaine.

Le gouverneur, c’est un chef d’État, le chef d’un des États américains. Dans tous les États, le gouverneur est élu au suffrage universel direct. Son mandat est de quatre ans, excepté ceux du New Hampshire et du Vermont qui ne sont que de deux ans. Focus sur 5 États intéressants pour les prochaines élections de mi-mandat.



Géorgie : une première femme noire gouverneure ?

En Géorgie, on assiste à un duel entre la démocrate Stacey Abrams et le républicain Brian Kemp, un candidat de l’élection de 2018. Stacey Abrams est une femme politique intéressante. Elle a des convictions bien appuyées, une voix qui compte au sein du parti et en même temps, cultive une certaine indépendance. Si elle gagne cette élection elle deviendrait la première femme noire gouverneure. Son nom, circule pour prendre de l’importance au niveau national… Et pourquoi pas une course à la Maison-Blanche.



Arizona : l'élection sera-t-elle contestée ?

Cette élection est un enjeu de société, notamment parce que le parti républicain fait concourir de très nombreux candidats, près de 300, qui embrassent par conviction ou par opportunisme la théorie des élections volées de 2020.

Parmi ces candidats, Kari Lake en Arizona. C’est une ancienne journaliste, et elle en a gardé une très forte aisance en communication. Elle est bien connu dans l’État puisqu’elle a longtemps présenté les informations du soir sur une chaîne locale.

Face à elle, une autre femme Katie Hobbs, qui est l’actuelle secrétaire d’État d’Arizona (en charge du bon déroulement des élections). Et elle a refusé de débattre avec son adversaire conservatrice… Ce qui est une stratégie discutable.



Floride : un Donald Trump "plus présentable"

Le gouverneur de Floride, Ron de Santis, n’est pas en danger pour les élections de mardi 8 novembre, mais il est intéressant pour sa stature nationale. Il est souvent comparé à Donald Trump. La comparaison est effectivement assez juste pour les idées, mais la forme est différente. Pour reprendre un article du Monde : "c’est un Trump en plus présentable".

New York : un souci inattendu

L’État de New York est un souci inattendu pour les démocrates. Katy Hochul est en danger. L’actuelle gouverneure démocrate a remplacé Andrew Cuomo qui avait dû démissionner après des accusations d’agression sexuelle. Elle était donc lieutenant-gouverneure, et là elle se présente pour un mandat complet.





Certains dans son camp lui reprochent de se focaliser sur le droit à l’avortement (qui pour l’instant en tout cas n’est pas en danger dans l’État de New York). Pendant ce temps son adversaire Lee Zeldin l’attaque sur l'économie et la criminalité qui sont des préoccupations plus immédiates, plus quotidiennes des New-Yorkais - même si l’analyse des chiffres montrent qu’il n’y a pas une explosion de la criminalité.





Pennsylvanie : le droit à l'avortement en danger ?

L’avortement est un des enjeux de ces élections de mi-mandat, puisque la Cour Suprême laisse aux États le soin de décider. Ainsi en Pennsylvanie, une autre élection est très importante pour son duel au Sénat entre le docteur Oz et John Fetterman.. mais aussi pour l’élection au poste de gouverneur.



L’inquiétude pour de nombreuses femmes c’est que le candidat républicain au poste de gouverneur, Doug Mastriano, l’un des candidats les plus extrémistes, remporte le scrutin. Il est contre l’avortement, même en cas de viol d’inceste ou de danger pour la vie de la mère.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info