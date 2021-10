"Halloween" : pourquoi il n'y aurait jamais eu de films sans la série "Star Trek" ?

Quel rapport entre le gentil Mr.Spock et l’horrible Michael Myers, le tueur psychopathe d’une des séries de films d’horreur la plus terrifiante de l’histoire du cinéma ? Il en existe un assez surprenant.

Dans le premier scénario du film de John Carpenter sorti en 1979, Michael Myers a un masque qui ressemble qui n’est pas spécialement décrit. Tommy Lee Wallace, le directeur de production pense alors à un masque de clown qui renvoie à l’enfance puisque je vous le rappelle, si vous n’avez jamais vu Halloween ou alors les mains devant les yeux tellement vous flippiez, ce qui au final revient au même, Michael Myers a massacré sa sœur au couteau à l’âge de 6 ans. Mais ça ne convainc personne…

Wallace va alors dans une boutique de farce et attrapes et là il achète un masque du Capitaine Kirk, le héros de Star Trek joué par William Shatner. Il l’ouvre par l’arrière, élargi les trous des yeux, rajoute des cheveux et passe le visage à la peinture blanche. Le résultat donne le masque flippant que porte Michael Myers dans Halloween !

Pour l’anecdote, l’un des deux masques utilisés pour le tournage en 1979 fut récupéré par la productrice du film, Debra Hill. Elle le conserva trois ans dans une boîte rangée sous son lit. Personnellement, j’aurais mal dormi avec ça sous mon sommier ! Elle finit par le ressortir quand, voyant que les films d’horreur avec des tueurs psychopathes comme Jason de Vendredi 13 ou Freddy Krueger des Griffes de la nuit. C’est ainsi qu’on eut droit à dix suites d’Halloween, de qualités inégales… Parfois le plus horrible n’était pas dans le film, c’était LE film !

