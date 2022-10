États-Unis : pourquoi les "midterms" du 8 novembre promettent d'être historiques

Joe Biden parviendra-t-il à conserver ses infimes majorités au Congrès ? Ou rendra-t-il le contrôle à des républicains acquis à Donald Trump ? Ces élections américaines de mi-mandat auront lieu le 8 novembre et sont déjà présentées comme les plus importantes jamais organisées. Pourquoi ? Parce que le pays est de plus en plus divisé.

Les conservateurs, et notamment ceux qui soutiennent l'ancien président américain ne comprennent plus, voir déteste, l’Amérique démocrate, au point de légitimer la violence. Nombre d'Américains se demandent ainsi quand et sous quelle forme des affrontements pourraient avoir lieu. Ce qui est inquiète également c'est que beaucoup de candidats extrémistes commencent à distiller ce petit poison : "Si je perds, c’est parce que les élections auront été truqué"...

Autre élément essentiel : Joe Biden a positionné son administration pour la défense du droit à l'avortement, après l'arrêt de la Cour suprême qui annule la protection fédérale. Une décision qui ne plaît pas forcément aux électeurs indépendant qui se disent que le pays, et notamment la Cour suprême, va trop loin dans le conservatisme et qui pourraient basculer dans le camp démocrate.

