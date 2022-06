Assaut sur le Capitole : la responsabilité de Trump dans une "tentative de coup d’État" pointée du doigt

Le 6 janvier 2021, les États-Unis avaient du faire face à un violent assaut contre le Capitole américain. Ce jour-là de nombreux manifestants pro-Trump avaient assiégé le Congrès à la suite de l'élection de Joe Biden, avant de pénétrer à l'intérieur et de provoquer de nombreux dégâts. Cinq personnes étaient décédées lors de cette manifestation surréaliste. Depuis près d'un an, une commission d'élus, composée de sept démocrates et de deux républicains, a donc tenté de faire la lumière sur les faits et gestes précis de Donald Trump avant, pendant et après cet événement, et notamment le rôle qu'il a joué dans ce soulèvement.

Ce vendredi 10 juin, ce groupe d'élus a donné les conclusions de son enquête. Le chef de cette commission, Bennie Thompson, a notamment assuré que "les manifestants avaient pris d'assaut le siège du Parlement après les encouragements" du président Trump. Il a ensuite déclaré que "le 6 janvier avait été la culmination d'une tentative de coup d'Etat" et que "Donald Trump était au centre de ce complot". Il a tenu à mettre en garde le gouvernement actuel, en précisant que "ce complot visant à contrer la volonté du peuple, n'était pas terminé".

Liz Cheney, l'une des rares membres du parti républicain à faire partie de cette commission, a dans le même temps affirmé que c'était bien l'ancien président Donald Trump qui avait "allumé la mèche de cette attaque". Elle a par ailleurs tancé ce jeudi soir ses collègues républicains qui s'entêtent à contester la véracité de cette enquête : "Le jour viendra où Donald Trump partira, mais votre déshonneur restera".

Des images inédites

Pour réaliser cette enquête, la commission a durant plus d'un an, entendu plus de 1.000 témoins, dont deux enfants de Trump, et épluché 140.000 documents. Elle a aussi eu accès à des vidéos inédites de cette journée du 6 janvier dont les images ont été diffusées ce vendredi.

Dans ces retransmissions, on peut notamment voir des foules attaquer le siège du Congrès en appelant à "pendre" le vice-président Mike Pence. On y voit aussi un manifestant lisant des tweets de Donald Trump au mégaphone. De son côté, l'ancien président Donald Trump, a une nouvelle fois, fait l'éloge de cette journée sur son réseau social Truth Social, assurant que l'assaut du Capitole était le "plus grand mouvement de l'Histoire pour rendre à l'Amérique sa grandeur".

