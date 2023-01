ENQUÊTE RTL - Guerre en Ukraine : que sont devenus les oligarques russes ?

Le sujet du jour. Oligarque. Un mot qui suscite beaucoup de fantasmes. Associé à l'argent, à la corruption, au pétrole, au gaz, aux yachts ou encore aux luxueuses villas…

Ces oligarques, au même titre que les responsables politiques russes, ont été visés par les sanctions prises par de nombreux pays après le début de l'invasion russe en Ukraine. Leurs biens et leurs avoirs à l'étranger sont traqués dans le monde entier, notamment aux États-Unis.

Mais avec la guerre en Ukraine, leur situation a-t-elle évolué ? Leur influence et leur pouvoir ont-ils diminué ? Ont-ils été priés par le Kremlin de contribuer à l’effort de guerre ? En ont-ils fait les frais ? Les disparitions suspectes se sont multipliées ces derniers mois. Une quinzaine d'hommes d'affaires ont été retrouvés morts, parfois avec toute leur famille...



Pourquoi on en parle ? Qui sont ces oligarques russes ? Est-on capable d'estimer le nombre d'oligarques en Russie ? Les oligarques implantés à l’étranger sont-ils rentrés en Russie ? Ou ils se sont détournés du Kremlin ?



Analyse. "Les sanctions ont été importantes. Après il faut pas se leurrer, les riches russes sont des hommes intelligents qui savent cacher une partie de leur argent, souvent à l’extérieur de la Russie", explique Brice Dugénie, journaliste au service international de RTL.



"Les oligarques sont des gens qui peuvent faire des fortunes en Russie en faisant allégeance, en ayant des cadeaux du pouvoir, et des fortunes qu’ils ne feraient jamais en Occident. Mais en revanche ils veulent les mettre en sécurité en Occident et bénéficier de ce type de vie occidentale qu’ils dénoncent par ailleurs. Ce sont des gens à double-face", souligne Cécile Vaissié, professeure des universités en études russes et soviétiques à l'université Rennes 2.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.



