Guerre en Ukraine : que change le froid dans le conflit ?

Le sujet du jour. L'hiver comme arme. Les Russes vont-ils réussir leur pari ? Comment ? Quelle sera la riposte des Ukrainiens ? Le matériel militaire peut-il résister au froid ? Les infrastructures énergétiques ukrainiennes vont-elles tenir ? Quels trésors d'ingéniosité et de résistance développent les civils ?

Bénédicte Tassart, cheffe du service international, en compagnie de Julien Fautrat, Émilie Baujard et Sophie Joussellin répondent à ces questions, avec l'aide d'Édouard Jolly, chercheur en théorie des conflits armés à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire et philosophe de la guerre.

Pourquoi on en parle ? Comment les habitants s'organisent-ils ? Comment trouvent-ils de nouvelles ressources pour résister ? Comment les militaires ukrainiens se sont préparés à affronter ces températures hivernales ? L'occasion aussi de s'intéresser en détail à l'équipement des soldats russes et ukrainiens : qui sont les mieux protégés ?



Analyse. Notre invité revient sur les guerres menées pendant l'hiver et sur les pertes colossales de l'armée russe pendant ce conflit. Édouard Jolly parle des relèves militaires quand il fait froid, comment elles s'organisent et à quelle fréquence.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info