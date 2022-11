Guerre en Ukraine : Evgueni Prigojine, patron de Wagner, peut-il devenir le nouvel homme fort de la Russie ?

Le sujet du jour. Récemment admis comme fondateur de la force paramilitaire Wagner, Evgueny Prigojine démarre une nouvelle vie parmi tant d'autres. Ancien criminel transformé en homme d'affaires russe, patron d'une chaîne de restaurant et membre d'une milice de mercenaire, l'ombre de l'homme russe n'a jamais cessé de construire un empire notoire.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, Evgueny Prigojine recrute dans les prisons russes pour les milices Wagner. Celui qui est surnommé "le chef cuistot de Poutine" est devenu le nouvel homme de main du Kremlin, quitte à devenir un rival potentiel.

Pourquoi on en parle ? Qui est Evgueny Prigojine ? Est-il un héritier de la violence systémique de l’univers carcéral russe ? Quel rapport entretient-il avec le Kremlin ?

Citation. "Il devient officiellement ce chef de la milice Wagner là où jusqu'à présent, on ne pouvait que le soupçonné d'être à la tête de cette milice. Aujourd'hui, il est à la tête d'une milice privée, le groupe Wagner, alors que les milices privées en Russie sont interdites par la loi russe. De fait, il profite de l'armée russe, soit sur le recul, Evgueny Prigojine prend une importance plus grande dans l'organigramme politique de Vladimir Poutine", Lukas Aubin, spécialiste de la Russie et directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques.

