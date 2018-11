publié le 06/11/2018 à 12:16

Début d'une journée cruciale pour la suite du mandat de Donald Trump. Les premiers bureaux de vote ont ouvert ce mardi 6 novembre sur la côte est américaine, pour des élections législatives et locales qui marquent un premier test dans les urnes sur la présidence de Donald Trump.



Depuis 6 heures à New York (midi à Paris), les électeurs peuvent voter dans six États de la côte est - le Connecticut, le Maine, le New Hampshire, le New Jersey, New York, la Virginie - ainsi que dans le Kentucky, dans le centre.

Si les républicains perdent leur majorité au Congrès américain, le programme de Donald Trump sera profondément entravé. En jeu : les 435 sièges de la Chambre des représentants ainsi qu'un tiers du Sénat (35 sièges), 36 postes de gouverneurs et une multitude de scrutins locaux. C'est la première occasion pour les Américains de voter depuis la victoire choc de Donald Trump à la présidentielle de 2016.

Suivez en direct les élections de mi-mandat

12h45 - Selon les sondages, les femmes blanches tiennent l'avenir politique de Trump entre leurs mains. Notre correspondant aux États-Unis Philippe Corbé vous explique pourquoi ici.



12h22 - Un dernier sondage donne les démocrates vainqueurs. Bonne nouvelle ? Une victoire démocrate créerait "une situation de blocage", explique Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire.



12h10 - Les premiers bureaux de vote, situés sur la cote Est des États-Unis, ont ouvert leurs portes à midi heure de Paris (6 heures à New York).