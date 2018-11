Midterms 2018 : un dernier sondage donne les démocrates en tête

publié le 06/11/2018 à 04:10

Les élections de mi-mandat ont lieu ce mardi 6 novembre aux États-Unis et, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, un dernier sondage donne les démocrates en tête des intentions de vote. Effectué par la chaîne NBC et le Wall Street Journal et diffusé le dimanche 4 novembre, il donne une avance de sept points aux démocrates devant les républicains.



Comme le précise Le Monde, 50% des électeurs probables interrogés dans cette enquête affirment qu'lis préféreraient avoir un Congrès contrôlé par les démocrates, alors que 43% des sondés préfèrent garder une majorité républicaine. Un deuxième sondage, révélé cette fois-ci par la chaîne ABC et le Washington Post crédite les démocrates d'une avance de huit points.

Lors des dernières élections de mi-mandat, le parti arrivé en tête dans les sondages avait remporté les midterms. Mais les démocrates ne crient pas victoire car leur avance était plus importante en septembre, rappelle Le Monde. Plusieurs États ont massivement voté pour Donald Trump lors de la présidentielle et de nombreux élus sortants sont en difficulté et pourraient ne pas être réélus. Certains États sont donc à surveiller de près.