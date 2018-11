publié le 06/11/2018 à 17:59

Les élections de mi-mandat qui se tiennent mardi 6 novembre aux États-Unis pourraient voir arriver dans la vie politique américaine toute une nouvelle génération de candidates. Parmi les 257 femmes qui espèrent entrer au Congrès, un record, figure une démocrate d’origine hispanique, âgée de 29 ans seulement.



Alexandria Ocasio-Cortez a fait irruption sur la scène nationale en juin dernier après avoir éliminé le favori à l’investiture de son parti dans le 14eme district de New York. Si la jeune femme est élue mardi à la Chambre des Représentants, celle qui était encore serveuse dans un bar il y a un an, deviendrait la plus jeune élue du Congrès américain.

À en croire les sondages, cette ancienne éducatrice, qui a travaillé pour la campagne de Bernie Sanders en 2016 et fait campagne résolument à gauche, a même de grandes chances de l’emporter.

Un programme à gauche

Cette novice en politique a en effet misé sur un programme qui trouve son public dans les quartiers populaires et multi-ethniques, à cheval entre le Bronx et le Queens. “On se bat pour une couverture santé universelle, pour l'université gratuite et pour un salaire minimum décent”, annonce-t-elle lors d’un meeting.



Alors que ce scrutin se polarise autour de la présidence, et de la personnalité, de Donald Trump, la jeune candidate se positionne comme son exact opposé. “Ils (l’administration Trump) essaient de nous diviser. Ils essaient de dire : ‘celui-ci est gay, celui-ci a la peau mate, celui-ci est sans-papiers. Moi je dis non”, défend-elle.



Un discours qui trouve de l’écho là où elle a grandi au sein d’une famille modeste. La candidate démocrate a réussi à faire de ses origines une force qu'elle affiche dans son clip de campagne.

Je suis née là où votre code postal décide de votre destinée Alexandria Ocasio-Cortez, candidate démocrate dans le district 14 de New York Partager la citation





“Je ne suis pas née dans une famille riche ou puissante. Avec une mère de Porto Rico et un père du Bronx sud, je suis née là où votre code postal décide de votre destinée”, se présente-t-elle fièrement.



Aujourd’hui encore, elle vit à Parkchester, le quartier de son enfance où se côtoie toute la diversité américaine. Ses voisins voient en elle quelqu'un qui leur ressemble. “Qu'elle prenne le train, qu'on l'y croise parfois, je trouve ça formidable. Je pense qu'elle connait bien notre communauté”, explique Suri Mahabir qui réside dans le quartier.



Alexandria Ocasio-Cortez entend d'ailleurs ne faire aucun compromis avec ses racines une fois à Washington. Pour mener son projet et marquer son indépendance, la candidate, qui se revendique socialiste, a refusé tout soutien financier d'entreprises privées lors de sa campagne.