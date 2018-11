Midterms : une victoire des démocrates créerait "une situation de blocage"

publié le 06/11/2018 à 11:16

Les Américains sont donc appelés à voter lors des Midterms, les élections de mi-mandat. Un scrutin incertain et déterminant pour les deux prochaines années de mandat de Donald Trump. "On va renouveler l'intégralité de la chambre des représentants, donc 435 représentants, un tiers des sénateurs (35), et puis on va élire beaucoup d'exécutifs locaux, les fameux gouverneurs", explique Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis.



"C'est un événement très important. C'est le seul test électoral national entre deux présidentielles. C'est le seul moment où l'on peut jauger à l'échelle nationale la popularité et la réussite d'un président", précise-t-il.

Ces midterms seront donc décisifs pour des démocrates qui espèrent reprendre la main au Sénat ou à la Chambre des représentants. "Pour le Sénat, d'après les sondages, ça parait très difficile, Trump et les républicains devraient conserver la majorité. Par contre, le scénario le plus envisageable est que les démocrates reprennent une courte majorité à la chambre des représentants", explique Corentin Sellin. "On aura alors une situation de blocage", prévient-il.