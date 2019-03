Donald Trump publie une série de tweets hostiles à John McCain, mort cet été

publié le 18/03/2019 à 10:24

Donald Trump a multiplié les attaques envers le sénateur républicain John McCain, décédé l’été dernier. Ce week-end, pas de golf au programme pour le président, mais plus d’une cinquantaine de tweets. Rien sur la Nouvelle-Zélande depuis vendredi.



Non, il s’est moqué de la France après les violences de samedi sur les Champs-Élysées, il a attaqué des journalistes, des humoristes de la télévision contre lesquels il veut lancer des enquêtes. Il a aussi menacé à plusieurs reprises FOX News qui a suspendu une présentatrice, une vieille amie des Trump, pour avoir tenu des propos jugés islamophobes.

Et dans ce flot de tweets, il s’en est donc pris également à John McCain, mort en août dernier, héros de la guerre du Vietnam, emprisonné pendant 5 ans, torturé, qui est devenu l’un des sénateurs le plus influents. La Maison Blanche lui a échappé parce qu’il a été battu par Bush en 2000 et Obama en 2008. C’était un républicain, qui défendait avec honneur les valeurs républicaines, quand Donald Trump était encore affilié aux démocrates.



Le président américain accuse McCain d’avoir transmis à la presse un dossier contenant des allégations sur lui, avant la présidentielle, pour le faire perdre. Ce dossier, on le connait, il a été rassemblé par un espion britannique, et contient des informations embarrassantes que pourraient avoir Moscou pour faire chanter Trump.

Ce dossier a largement circulé dans les milieux du renseignement, McCain a fait ce qui était son devoir quand il l’a eu entre les mains : il l’a transmis au FBI, et cela après l’élection de Trump. Au passage, le président répand des mensonges sur McCain et son passé militaire.

McCain, l'un des plus farouches opposants à Trump

Ce n’est pas la première fois que Trump attaque McCain. Ça a d’ailleurs été l’une des premières polémiques intenses de sa campagne : il avait dit publiquement que McCain n’était pas un héros du Vietnam, car il s’était fait capturer.



Même malade, McCain continuait à alerter sur les dangers que le Président, de son parti, représente pour l’Amérique et pour le monde. Il disait aussi qu’il pensait à tous ces jeunes Américains morts au Vietnam quand des gosses de riches avaient pu échapper au combat grâce à de prétendues excroissances osseuses au pied.



Tout le monde avait compris qu’il parlait de Trump, car le président a échappé au Vietnam avec une dispense médicale pour une excroissance osseuse au pied. On sait maintenant qu’un médecin, locataire du père Trump, avait signé une dispense de complaisance en échange d’un appartement.



Trump n’a pas été invité aux obsèques nationales de John McCain l’été dernier, le sénateur avait demandé à Bush et Obama, les deux présidents qui l’ont battu, de prononcer les éloges funèbres, ainsi que sa fille Meghan, qui a bouleversé le pays, en disant dans la cathédrale nationale que l’Amérique de John McCain n’avait pas besoin de retrouver sa grandeur, car elle a toujours été grande. C’était une référence au slogan de campagne de Trump.



Le président, il y a quelques heures, a retweeté le message de l’une de ses supportrices qui insulte Meghan McCain et écrit, je cite, "Nous haïssions McCain".