publié le 22/10/2020 à 08:11

À moins de 15 jours de l'élection présidentielle américaine, le camp démocrate multiplie le appels à la mobilisation massive pour le 3 novembre, afin de confirmer dans les urnes les sondages favorables à Joe Biden face à Donald Trump. Ce dernier est aussi la cible de critiques acerbes de la part de sa nièce, Mary L. Trump, qui publie Trop et jamais assez : Comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde (éditions Albin Michel).

Invitée de RTL ce jeudi 22 octobre, cette psychologue clinicienne revient sur la gestion de la crise de la Covid-19 par son oncle-président. "Quelqu'un qui a de l'empathie ne pourrait pas laisser les choses se passer comme ça", assure Mary Trump.

"Mon grand-père a instillé dans ses enfants l'idée que lorsqu'on était malade, on était faible", analyse-t-elle pour expliquer l'attitude froide de Donald Trump durant l'épidémie du coronavirus qui a fait plus de 200.000 morts aux États-Unis.

Trump, "faible et incompétent"

"C'est pour cela qu'il a fait comme s'il n'existait pas", indique-t-elle. "Et lorsque les choses ont pris de l'ampleur et sont devenues graves, il n'a pas pu rectifier le tir, car il ne sait pas avouer quand il a fait une erreur", éclaire Mary Trump. Et la contamination du président, ainsi que son hospitalisation durant plusieurs, ne semblent pas avoir eu raison de la posture du locataire de la Maison-Blanche.



En contractant une forme "modérée" de la Covid-19, et en ayant accès très vite à des soins expérimentaux, très coûteux, auxquels n'auraient pas accès la grande majorité des Américains, Donald Trump semble en être sorti avec la sensation d'être "invulnérable". "À cause de ce vécu, il va mettre des centaines de milliers d'Américains dans des situations dangereuses. Le pire des scénarios était qu'il ait le virus et guérisse vite", ose même Mary Trump.

Si la nièce du président ne va pas jusqu'à qualifier son oncle de dangereux, elle estime que "c'est quelqu'un de très faible, notoirement incompétent". "Donald Trump est prêt à faire courir des risques au quotidien à ses ressortissants. C'est une combinaison dangereuse", estime-t-elle.