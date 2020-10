Covid-19 : combien coûterait le traitement de Trump à un Américain moyen ?

publié le 07/10/2020 à 18:02

Trois jours d'hospitalisation et une thérapie expérimentale. Pour faire face au coronavirus, le président américain Donald Trump a reçu un traitement de choc. Résultat : il a pu sortir de l'hôpital lundi 5 octobre, et ne s'est pas privé ensuite de minimiser la gravité de la Covid-19.

Mais dans un pays où le virus a déjà fait plus de 200.000 morts, le traitement spécial du président fait grincer des dents. D'autant que les soins médicaux coûtent cher aux États-Unis. Le New York Times a ainsi calculé combien aurait coûté le traitement de Donald Trump à la plupart des Américains. Selon le quotidien américain, le montant s'élèverait à plus de 100.000 dollars.

D'abord, il y a le test pour détecter la Covid-19 : 100 dollars selon le New York Times. Mais des prix plus exorbitants, jusqu'à plus de 6.000 dollars, ont été constatés. D'autant que, selon l'entreprise Castlight, 2,4% des tests ne seraient pas entièrement remboursés par les assurances.

Hélicoptère et traitement expérimental

Ce qui coûte cher dans l'hospitalisation de Donald Trump, c'est aussi la méthode de transport : l'hélicoptère. Le président américain a pris l'hélicoptère pour se rendre à l'hôpital et le quitter. Le New York Times estime la facture pour ces trajets à plus de 40.000 dollars.

Donald Trump a aussi pris un traitement à base de remdesivir : là, il faudrait compter plus de 3.000 dollars pour un Américain avec une assurance médicale privée, et un peu plus de 2.300 dollars dans le système public. En plus de celui-ci, il a reçu un traitement expérimental à base d'anticorps. Un traitement pour le moment fourni à titre gratuit pour les patients qui le suivent dans le cadre d'un essai clinique, mais dont le prix pourrait atteindre plusieurs milliers de dollars une fois qu'il sera sur le marché.

Pour l'hospitalisation d'une personne âgée de plus de 60 ans, la facture médiane s'élèverait à plus de 30.000 dollars, selon le New York Times. Mais le quotidien rappelle que certains patients qui ne disposent pas d'une assurance peuvent se retrouver avec des factures bien plus élevées. Un coût qui pourrait encore augmenter si Donald Trump parvient comme il le souhaite à abroger l'Obamacare, la réforme du système de santé mise en place par Barack Obama.

De son côté, Donald Trump n'a pas eu à payer pour ses frais de santé, qui ont été couverts par les fonds publics.