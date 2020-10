publié le 13/10/2020 à 18:40

C'est un film choc qui compte bien peser le 3 novembre prochain. À trois semaines de la présidentielle, sort ce mardi 13 octobre (sur les plateformes de streaming US) Totally Under Control, ("Totalement sous contrôle"), un documentaire explosif revenant sur la crise du coronavirus aux États-Unis, et surtout, sur la gestion calamiteuse qu'en aurait faite l'administration Trump.

Car Totally Under Control c'est d'abord ce qu'en disait le président américain en janvier dernier quand la pandémie n'en était qu'à ses balbutiements. Depuis la Covid-19 a fait plus de 215.000 morts dans le pays et Donald Trump, lui-même, a contracté le virus dont il disait au printemps qu'il allait disparaître miraculeusement.

Réalisé par l'oscarisé Alex Gibney, ce documentaire, filmé ces cinq derniers mois dans le plus grand secret, entend déclencher une prise de conscience des électeurs américains dans les urnes. "Il est important que, d’une certaine façon, cette question soit inscrite sur le bulletin de vote", estime-t-il dans une interview à un quotidien québécois, "les électeurs ont le devoir d’en tenir compte quand ils iront voter".

Nous avions le plan sous les yeux. Mais les dirigeants ne voulaient pas l'appliquer" Un expert dans "Totally Under Control" Partager la citation





Car ce que montre Totally Under Control, ce sont des mois d'approximations et de déni racontés par des "scientifiques, des responsables gouvernementaux et des professionnels de santé" se trouvant en première ligne. "Nous, scientifiques, savions ce qu'il fallait faire pour contrer cette pandémie", explique un expert dans le trailer, "nous avions le plan sous les yeux. Mais les dirigeants ne voulaient pas l'appliquer".

"Il faudra une génération avant que nous connaissions l'ampleur des dégâts causés par cette pandémie", estiment les producteurs dans le résumé accompagnant la bande-annonce. En ce sens Totally Under Control restera le récit définitif de l'incompétence, de la corruption et du déni de l'administration Trump face à cette pandémie mondiale", peut-on encore lire.