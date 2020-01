Destitution de Trump : avant le procès, une cérémonie en grande pompe

publié le 20/01/2020 à 07:45

Les Américains ont le sens de la mise en scène : pour la troisième fois seulement de l’histoire du pays, un cérémonial un peu grandiloquent s'est joué ce dimanche 19 janvier. L’acte d’accusation du président, soit les deux articles d’impeachment votés le mois dernier (abus de pouvoir et obstruction) contre Donald Trump, ont été imprimés sur un grand parchemin.

Ce parchemin a ensuite été solennellement signé par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Mais c’était assez ridicule, quand même, car elle l'a signé par petits bouts : la démocrate avait une série de stylos qu’elle utilisait les uns après les autres. Car, vous comprenez, ce sont maintenant tous des stylos historiques, les stylos du procès en destitution du président Trump.

Nancy Pelosi a ensuite désigné parmi les élus démocrates de la Chambre sept procureurs, dont des têtes de turc du président et de FOX News. Il s'agit en fait de ceux qui ont mené les investigations et les auditions au cours de ces derniers mois.

Un cérémonial pompeux

Et là, ils sont partis en petit groupe jusqu’au Sénat, à l’autre bout du Capitole. Il y a d’un côté la Chambre, de l’autre le Sénat, mais les deux sont séparés par la Rotonde. Aussi, quand ils sont passés sous la Rotonde, l’air grave, on entendait seulement le crépitement des appareils photo.

Toutes les grandes chaines de télévision avaient cassé leurs programmes pour retransmettre en édition spéciale ce moment solennel. Aussi, à leur arrivée côté Sénat, le sergent en armes a crié en vieil anglais, "écoutez, écoutez", afin de prévenir les sénateurs que "toutes les personnes sont tenues de garder le silence, sous peine d’emprisonnement" afin que l’un des "procureurs" désignés lise à voix haute l’annonce du procès en destitution de Donald John Trump, président des États-Unis. Tout cela était un peu pompeux...

De nouvelles révélations

Mais le procès n'est pas encore lancé. Ce lundi, c’est le président de la Cour Suprême qui va être solennellement escorté jusqu’au Sénat, où il va prêter serment, car c’est lui qui va présider le procès. Puis il fera prêter serment aux sénateurs qui seront les jurés de ce procès qui débutera mardi. Je vous le raconterai de l’intérieur au Capitole la semaine prochaine.



Mais en coulisses, on s’active déjà. Car de nouveaux documents et témoignages ont été rendus publics ces dernières heures. Un associé de Giuliani, l’avocat de Donald Trump, accuse le président de "mentir". Selon lui "il savait exactement ce qui se passait", que son avocat était en Ukraine pour trouver des informations compromettantes contre Joe Biden, le possible rival du président à la présidentielle.



Et il révèle aussi des textos qui montrent les efforts de l’avocat de Donald Trump pour chasser l’ambassadrice américaine à Kiev. Et il accuse même l’avocat du président d’avoir fait surveiller et d’avoir fait suivre cette femme, qui est un témoin clé de la procédure de destitution.