Trump promet que les Américains auront des lave-vaisselles plus puissants

publié le 16/01/2020 à 01:22

C'est un argument électoral plus que surprenant. Après s'être farouchement opposé aux éoliennes, c'est au tour des équipements électroménagers. Donald Trump s’était déjà vanté récemment que, grâce à sa décision de casser les réglementations sur le débit d’eau (pour faire des économies), il n’y aurait plus besoin de tirer la chasse plusieurs fois quand on va aux toilettes. Il part désormais en guerre contre les lave-vaisselles.



"Je vais approuver de nouveaux lave-vaisselle, qui donnent plus d'eau, pour que vous puissiez vraiment laver et rincer votre vaisselle sans avoir à le faire 10 fois", a-t-il lancé, selon L'Obs. Ainsi, grâce à lui, il n’y aurait plus besoin de relancer plusieurs cycles pour que la vaisselle soit propre.

Cela a d'ailleurs fait le bonheur de FOX News ce mercredi 15 janvier, qui a répété que grâce au président, il est maintenant possible d'avoir de la vaisselle propre, et de se sentir plus propre grâce au débit plus puissant de la douche. Le média évoque même que l'on peut désormais mieux voir en remettant des ampoules à incandescence.

Ce qui est étonnant, c'est que vous soyez étonnés. https://t.co/bNCwtjUi6n — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) January 15, 2020

Même si tout cela semble anecdotique, ce n'est pas la première fois que Donald Trump s'en prend aux lois visant à baisser la consommation d'eau ou d'énergie. Comme le souligne le média américain NPR, son gouvernement a détricoté plusieurs mesures dites d’"efficacité", qui limitaient cette consommation excessive.