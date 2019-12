Destitution de Trump : qui est Nancy Pelosi, la bête noire des Républicains ?

publié le 19/12/2019 à 22:29

Elle fait trembler Donald Trump. Et pour cause. Nancy Pelosi, première femme élue présidente de la chambre des représentants, c'est celle qui a lancé une procédure de destitution à l'encontre du président américain, malgré les faibles chances de réussite.

C'est aussi celle qui a largement contribué à la victoire de mi-mandat du parti démocrate en 2018. Enfin, troisième personnage des États-Unis après le président et le vice-président, Nancy Pelosi, c'est la femme la plus puissante de l'histoire des États-Unis.

Budget fédéral ou lutte contre l'immigration, autant de sujets sensibles pour lesquels Donald Trump doit obligatoirement négocier avec cette femme de poigne qui aborde une confiance sans faille : "Le président ne nous laisse pas d'autre choix que d'agir parce qu'il a de nouveau essayé de corrompre nos élections pour son propre bénéfice. (...) Chaque jour, la tristesse grandit à mesure que le mépris de notre président pour la Constitution devient plus évident.'", avait-t-elle déclaré devant le Congrès américain.

Une riche expérience politique

Si cette procédure a peu de chance d'être menée à bout, avec un Sénat majoritairement républicain, Donald Trump fait face à une adversaire de taille. Nancy Pelosi baigne toute son enfance dans la politique en observant son père, maire de la ville de Baltimore. Sur la côte Ouest, dans l’un des bastions les plus progressistes de Californie, elle se fait rapidement un nom. Elle grimpe les échelons du Parti démocrate local jusqu’à obtenir son siège au Congrès en janvier 1988. Figure remarquée dans la recherche contre le Sida et plus tard, en 2003, contre la guerre en Irak, Nancy Pelosi devient la bête noire des Républicains.

En septembre 2019, elle leur accorde le coup de grâce en lançant une enquête à l'encontre du président américain soupçonné d’avoir demandé à son homologue ukrainien d’enquêter sur son rival politique Joe Biden. Impassible devant les nombreuses attaques de Donald Trump, et les critiques qui dénoncent une opération suicide, Nancy Pelosi s'accroche : "J'ai dit que nous attendions d'avoir des faits concrets, et nous les avons", avait-elle estimé devant la Chambre des représentants.