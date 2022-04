Débat d'entre-deux-tours : "Comme Marine Le Pen n'a pas gagné, elle a perdu", juge Alain Duhamel

Qui a remporté le débat d'entre-deux-tours selon Alain Duhamel ? “Marine Le Pen a été nettement meilleure qu’il y a cinq ans", reconnait l'éditorialiste, "mais moins bonne qu'Emmanuel Macron, et comme elle n'a pas gagné, d'une certaine manière elle a perdu".

Les lignes peuvent-elles bouger après ce face-à-face entre le président-sortant et la candidate RN ? Cela a été un débat honorable entre deux personnes feignant de se respecter en s'adressant correctement l'une à l'autre, jouant la règle du jeu d'un niveau correct. Il faudrait qu'il y ait une disproportion plus claire. Le problème est que Marine Le Pen a un retard à rattraper et que pour rattraper un retard, il faut qu'il y ait quelque chose, une disproportion manifeste. Ce qui n'était évidemment pas le cas.

Marine Le Pen n'a-t-elle pas été suffisamment à l'offensive ? Elle était bien meilleure que la première fois, elle était plus mesurée dans l'expression, elle était plus précise dans les propositions, mais que ce n'est pas elle qui menait le jeu. De son côté, Emmanuel Macron a évité le piège de la condescendance, et a été plus à l'écoute.