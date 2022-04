Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tous le 20 avril 2022

Marine Le Pen a attaqué, en plein débat de l'entre-deux-tours, le président sortant sur le bilan économique de son quinquennat, qu'elle juge "mauvais" et "injuste", lui reprochant notamment sa non-capacité à inverser la courbe du chômage.

"Des gens qui cherchent activement un emploi il y en avait 5,5 millions quand vous avez été élu, il y en a aujourd'hui 5,4 millions. Pardon mais sur le plan du chômage, vous devriez avoir la victoire modeste", a-t-elle déclaré avant de poursuivre : " Le Mozart de la finance, c'est comme cela que l'on vous avait présenté, a un bilan économique très mauvais". Ce surnom avait été donné à Emmanuel Macron alors qu'il était nommé à Bercy en 2014 en tant que ministre de l'Économie en remplacement d'Arnaud Montebourg.

Selon la candidate du Rassemblement national, "il faut faire du patriotisme économique, relocaliser, réindustrialiser, il faut aider les TPE et PME en leur accordant des baisses de fiscalité". Et, a-t-elle cinglé, "pas aux grands groupes comme vous l'avez fait, car quand vous parlez baisse d'impôt vous parlez toujours des gros et pas des petits", citant la suppression de l'ISF.

"C'est la (suppression de) la taxe d'habitation de très très loin" qui a été la baisse d'impôt la plus grande, a rétorqué immédiatement Emmanuel Macron, "que tout le monde aille regarder les chiffres". Selon les estimations, la suppression de l'ISF représente environ 3 à 3,4 milliards d'euros par an, et celle de la taxe d'habitation environ 17 milliards en année pleine.

Emmanuel Macron a enchaîné en défendant le "quoi qu'il en coûte": "Que les restaurateurs, artisans, commerçants, petits industriels viennent vous dire qui les aide pendant la crise covid, le fonds de solidarité, le chômage partiel, le fonds de garantie, parfois avec la prise en charge de leurs propres cotisations, c'est le gouvernement", a-t-il souligné, se disant fier d'avoir constitué cette dette "tous ensemble, pour protéger" pendant la pandémie.