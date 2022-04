Débat Macron/Le Pen : qui a le plus convaincu les téléspectateurs ?

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur le plateau du débat de l'entre-deux-tours, le 20 avril 2022

Qui a marqué des points lors de ce débat tant attendu ? Si aucun des deux protagonistes ne s'est risqué à s'avancer ce mercredi, en fin de soirée, les téléspectateurs ont visiblement un avis plus tranché sur le résultat du duel Marine Le Pen - Emmanuel Macron.

Ainsi, ce mercredi soir, dans la foulée du débat d'entre-deux-tours, le président-candidat a été déclaré comme étant celui qui a été le plus convaincant des deux par près de six téléspectateurs sur 10 (59%), selon un sondage Elabe pour BFMTV/L'Express/SFR. Dans le même temps, 39% des Français sondés ont estimé que la candidate du Rassemblement national avait celle qui portait le projet le plus convaincant.

Juste après la fin du débat, plusieurs soutiens des deux candidats à la présidentielle se sont empressés de faire le "service après-vente". À l'image de Jordan Bardella, pour le compte du RN ne se privant pas de faire la comparaison avec la précédente confrontation, en 2017.

"Elle (Marine Le Pen, ndlr) a le choix de moins attaquer Emmanuel Macron pour proposer et d'expliquer aux Français ce qu'elle comptait mettre en œuvre (...) pour améliorer leur pouvoir d'achat, leur sécurité... Cet affrontement démocratique n'est pas tant le lieu pour critiquer l'adversaire que pour expliquer ce que l'on propose", a-t-il estimé au micro de RTL.

Les Français très partagés sur les deux candidats

De son côté, Gabriel Attal s'en est pris - comme Emmanuel Macron lors du débat - aux propositions portées par la candidate du Rassemblement national. "Les Français pourront voter, ce dimanche, en toute connaissance de cause. Ils savent où le candidat du pouvoir d'achat, (Emmanuel Macron) propose des mesures concrètes, directes pour les Français. (Ils savent aussi qui) est la candidate qui propose des mesures injustes et inefficaces", a-t-il fustigé.

Le porte-parole du gouvernement a dénoncé également les propositions de Marine Le Pen faites "à tout le monde", "sans être capable de dire comme elle finance ses mesures".

La stratégie du président-sortant d'attaquer frontalement son adversaire sera-t-elle payante le 24 avril prochain ? En tout état de cause, le comportement d'Emmanuel Macron a été jugé "arrogant" par 50% des sondés selon la même étude Elabe. Dans le même temps, le projet de Marine Le Pen est celui qui inquiète un sondé sur deux, deux fois plus que le président-candidat.

En revanche, l'ambition du programme de Marine Le Pen est saluée par ceux qui ont regardé les 2h50 de débat. En effet, 51% des personnes sondées ont estimé que la candidate était celle qui voulait "le plus changer les choses". Bien que la proportion de Français à voir en elle une "présidente" est très faible (28%).