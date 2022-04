Débat Macron/ Le Pen : les moments insolites qui ont fait rire les internautes

C'était l'un des rendez-vous les plus attendus de cette campagne présidentielle. A quatre jours du second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont affrontés ce mercredi 20 avril lors du grand débat d'entre-deux-tours. Si les deux candidats ont opposé leurs idées durant plus de trois heures, donnant lieu à des débats parfois houleux, la soirée a également été marquée par des moments insolites.

Souvent décrite comme alliée et amie de Vladimir Poutine, Marine Le Pen a tenu à se défendre dès les premiers moments du débat. Elle a souhaité rappeler qu'au commencement du conflit en 2014, elle avait apporté son soutien à l'Ukraine sur Twitter. Pour le prouver la candidate du RN n'a eu d'autre idée que d'imprimer ce tweet. Une séquence qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Pour certains, cette séquence est déjà "légendaire" dans l'histoire des débats d'entre deux tours.

On connaissait par ailleurs l'habitude d'Emmanuel Macron d'utiliser des mots parfois abracadabrandesques. Après la carabistouille, le président sortant n'a une nouvelle fois pas manqué d'imagination dans son vocabulaire. Alors qu'il évoquait le projet de Marine Le Pen pour l'Europe, le candidat à sa réélection a affirmé qu'on pouvait "décider de ripoliner tout seul la façade". Un mot peu commun qui a amené un pic de recherche de ce mot sur Google en France.

Emmanuel Macron s'est aussi fendu d'une autre expression étonnante. Alors qu'il évoquait les chiffres du chômage, le chef de l'État a lancé à son interlocutrice : "C'est pas Gérard Majax ce soir, on parle de vies derrière, la vie de nos commerçants, de nos artisans, c'est ça la dette Covid, vous avez voté contre". Gérard Majax est en effet un prestidigitateur ayant animé des émissions de télévision dédiées à la magie dans les années 1980 et 90.