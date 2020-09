publié le 16/09/2020 à 09:11

La Grèce a confirmé son intention d’acheter 18 Rafales à la France. Une bonne nouvelle pour le secteur de l'aéronautique, qui a subi de plein fouet les conséquences de la crise du coronavirus, comme le rappelle Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation et Président du GIFAS.

"Les avions seront livrés en 2021. Cette commande qui sera autour de 6,7 avions assurera un an de travail supplémentaire pour les chaînes de fabrications de Dassault et ses sous-traitants. Dans l'aéronautique on fait tout pour éviter les licenciements, si la chaîne de Rafales se maintient, on les évitera. Le secteur a réagi très vite avec le chômage partiel, la mise en place d'un fond particulier pour payer les sous-traitants. L'État est très mobilisé et le plan de relance va aider. Si les frontières restent fermées, si le trafic aérien ne reprend pas, la difficulté se poursuit et donc les hypothèses changent. Cela place une certaines pression sur l'ensemble des entreprises Françaises. On a eu -25% sur l'année concernant l'aviation d'affaire. Il faut arriver à tenir pendant deux, trois ans, car on voit bien que ce virus va se poursuivre", estime-t-il.

"Les gens vont plus ou moins voyager mais cela n'empêchera pas que de temps en temps, le tourisme de long voyage se poursuivre. À l'inverse, il faut travailler sur des avions décarbonés", explique le PDG de Dassault Aviation.